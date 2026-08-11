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Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин сделал фото с голкипером «Краснодара» Агкацевым

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин сделал фото с голкипером «Краснодара» Агкацевым
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сфотографировался с вратарём клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным. Фото опубликовал официальный телеграм-канал Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Хоккеист посетил матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Фото: Официальный телеграм-канал Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги

Игорь Шестёркин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 51 матч, одержав 25 побед. Коэффициент надёжности составил 2,50, процент отражённых бросков — 91,2.

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