Как стало известно «Чемпионату», защитник Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Амуром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» также выступал за «Трактор», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».