«Тут обмануть не получится». В «Нефтехимике» рассказали, как трудно пригласить легионера

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский рассказал, насколько трудно привезти качественного легионера в КХЛ.

— Сложно ли в 2026 году привезти сильного легионера в КХЛ?

— Если мы говорим о больших именах, то они в КХЛ, к сожалению, не едут. Придётся сильно переплатить. Сейчас в Северной Америке заработная плата на хорошем уровне, потолок в НХЛ вырос. Поэтому $ 500 тыс. в год они могут заработать у себя дома, играя в фарм-клубе в АХЛ. А если поднимутся в НХЛ, выйдет ещё больше. Теперь каждый может посчитать и прикинуть, какую сумму придётся предложить легионеру, чтобы он приехал в КХЛ. И это я говорю о хоккеистах, которые лидеры в АХЛ, изредка поднимающиеся в НХЛ. Более статусные хоккеисты более миллиона долларов будут стоить.

— У легионеров возникают ещё и вопросы безопасности, когда им предлагают перебраться в КХЛ.

— В том числе. Например, если мы говорим о Ловелле, то у него мама сразу начала беспокоиться, когда услышала о КХЛ. Материнское сердце можно понять. Иностранцы все в курсе международной ситуации, тут их обмануть не получится. Они друг с другом разговаривают, всё узнают. Здесь наша задача объяснить им, что всё нормально, что на повседневной жизни это не сказывается. Успокоить и сказать, что в КХЛ играть безопасно, — цитирует Марчинского «Реальное время».