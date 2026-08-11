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Каменский: СКА в новом сезоне будет хорошей командой

Каменский: СКА в новом сезоне будет хорошей командой
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями по поводу выступления СКА в предстоящем сезоне КХЛ.

«Думаю, у СКА на предстоящий сезон задача – минимум топ-3 Запада. Это видно и по составу, подбору игроков, тренерский штаб поменялся. Конечно, они ставят самые высокие задачи. Думаю, СКА в новом сезоне будет хорошей командой, которая будет играть на самый лучший результат», – цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне под руководством Игоря Ларионова СКА стал пятым в Западной конференции и проиграл ЦСКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Ларионов продолжит работу со СКА в следующем сезоне.

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