Каменский: СКА в новом сезоне будет хорошей командой

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями по поводу выступления СКА в предстоящем сезоне КХЛ.

«Думаю, у СКА на предстоящий сезон задача – минимум топ-3 Запада. Это видно и по составу, подбору игроков, тренерский штаб поменялся. Конечно, они ставят самые высокие задачи. Думаю, СКА в новом сезоне будет хорошей командой, которая будет играть на самый лучший результат», – цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне под руководством Игоря Ларионова СКА стал пятым в Западной конференции и проиграл ЦСКА (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Ларионов продолжит работу со СКА в следующем сезоне.