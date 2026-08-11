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«Ванкувер» подписал контракт с 18-летним нападающим Адамом Новотны

«Ванкувер» подписал контракт с 18-летним нападающим Адамом Новотны
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«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с 18-летним нападающим Адамом Новотны, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение новичка рассчитано на три года. Канадский клуб выбрал чешского форварда под общим 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2026.

В прошлом сезоне Новотны выступал за «Питерборо» в юниорской лиге Онтарио (OHL). Хоккеист набрал 65 (34+31) очков при полезности «-2» в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету одна результативная передача при полезности «-7» в шести играх.

Ранее канадский клуб объявил, что бывший защитник «Ванкувера» Александер Эдлер будет работать в департаменте развития игроков клуба.

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