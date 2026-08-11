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Долженков рассказал, использует ли Ги Буше русский язык на тренировках «Авангарда»

Долженков рассказал, использует ли Ги Буше русский язык на тренировках «Авангарда»
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков рассказал, знает ли главный тренер омского клуба Ги Буше русский язык.

— Как происходит коммуникация с тренерским штабом?
— Ги в основном всё рассказывает на английском языке. Большинство наших ребят играло в Северной Америке, они знают английский, поэтому для них проблем нет. А для тех, кому нужен переводчик, есть российские специалисты, тот же Александр Свитов, плюс Дамир Шарипзянов, Марсель Ибрагимов, которые помогают с переводом.

— Ги Буше потихоньку изучает язык. В тренировочном процессе, в играх он использует русскую речь?
— Да, самые простые слова, чтобы как‑то разрядить обстановку.

— А кто из иностранцев лучше всего знает русский язык?
— Был Джованни Фьоре, но ушёл. Сейчас, наверное, это Джозеф Чеккони. Он лучше всех иностранцев перестроился на русскую культуру, — цитирует Долженкова «Матч ТВ».

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