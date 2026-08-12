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«Именно то, что нужно». Рябыкин положительно оценил переход Кузнецова в «Сибирь»

«Именно то, что нужно». Рябыкин положительно оценил переход Кузнецова в «Сибирь»
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Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».

– Очень рад тому, что карьера Евгения продолжается. Кузнецов – яркий форвард, универсал, но его путь в хоккее – совсем не прямая линия. Надеюсь, впереди у Евгения очередной подъём – и новая серия эффектных и стабильных матчей. В предыдущем клубе – «Салавате Юлаеве» – они тоже были, но без стабильности. Не говоря уж о «Металлурге».

— Для «Сибири» это сильный кадровый ход?
– Думаю, да. Эмоциональный город пригласил эмоционального хоккеиста. Плюс молодой тренер Новосибирска [Ярослав Люзенков] – сторонник атакующего хоккея, даёт игрокам свободу. Он заметил вакантную позицию в команде – и через прессу дал понять, что видит на ней Кузнецова. Такая открытость, такой тренерский стиль и такая энергетика города – это именно то, что нужно Кузнецову, когда он находится в своей форме, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

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