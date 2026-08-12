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«Айлендерс» отобрали финалистов конкурса по разработке дизайна третьей игровой формы

«Айлендерс» отобрали финалистов конкурса по разработке дизайна третьей игровой формы
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«Нью-Йорк Айлендерс» отобрали восемь финалистов конкурса болельщиков по разработке дизайна третьей формы на сезон-2027/2028.

С помощью специального онлайн-конструктора участникам предлагалось создать свой вариант формы, используя исторические логотипы, нашивки, официальные шрифты «Айлендерс» и широкую цветовую палитру. В общей сложности клуб получил более 80 тысяч вариантов. Изначально планировалось отобрать пять лучших вариантов для голосования, но в итоге их оказалось восемь.

Фото: «Айлендерс»

Голосование пройдёт в три раунда по системе плей-офф. Первый раунд пройдёт с 12 по 14 августа, второй — с 15 по 17 августа, а финал — с 18 по 20 августа.

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