Матвей Шуравин попал в тройку лучших молодых хоккеистов «Флориды» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал пятёрку лучших молодых хоккеистов «Флориды Пантерз». Третье место в списке занял 20-летний российский защитник ЦСКА Матвей Шуравин. Россиянин был выбран «Флоридой» в третьем раунде под общим 97-м номером на драфте НХЛ — 2024.

1. н. Сандис Вилманис (22 года, «Флорида» / «Шарлотт», АХЛ).

2. н. Джек Дивайн (22 года, «Флорида» / «Шарлотт», АХЛ).

3. з. Матвей Шуравин (20 лет, ЦСКА, КХЛ).

4. з. Марек Альшер (22 года, «Флорида» / «Шарлотт», АХЛ).

5. в. Купер Блэк (25 лет, «Шарлотт», АХЛ).

Всего в Континентальной хоккейной лиге Шуравин провёл за ЦСКА 32 матча и отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «+4».