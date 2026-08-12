Инсайдер НХЛ сообщил о неудачных попытках «Ванкувера» обменять Элиаса Петтерссона

Инсайдер Рик Даливал рассказал о ситуации с возможным обменом форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона. У 27-летнего шведского форварда осталось шесть сезонов по контракту со средней годовой зарплатой $ 11,6 млн.

«Клуб пытался что-то сделать во время драфта, были звонки из других команд. Но избавиться от такого контракта очень и очень сложно», — приводит слова Даливала Sportskeeda.

Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30». Элиас Петтерссон за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 508 очков (200 голов и 308 передач) в 545 матчах.