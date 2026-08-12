Экс-игрок НХЛ — об обмене Ларкина: если бы сделка была реальной, она бы уже состоялась

Экс-игрок НХЛ Карло Колайаково высказался о ситуации с возможным обменом капитана «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина. 29-летний капитан «Ред Уингз» запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту» или «Даллас Старз». Он выступал за «красные крылья» на протяжении 11 сезонов.

«Если бы сделка была реальной, она бы уже состоялась. «Детройт» хочет получить игрока, способного заменить Ларкина. Если посмотреть на список команд, куда он согласился перейти… Разве что «Флорида» сказала бы: «Ладно, мы готовы отдать вам Лунделля плюс ещё что-то». Это могло быть вариантом. Но мы знаем, что «Пантерз» не были готовы к этому, что вполне логично, учитывая другие шаги, предпринятые ими впоследствии», – цитирует Колайаково Sportskeeda.

Контракт Ларкина с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.