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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пропустит начало регулярного чемпионата КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пропустит начало регулярного чемпионата КХЛ
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин высказался о ситуации с защитником Дамиром Шарипзяновым, который пропустит начало нового сезона КХЛ из-за восстановления от травмы.

«Все мы знаем, что плей-офф — время тяжёлой и жёсткой борьбы, Дамир играл с травмой, проявил мужество, остался с командой. Была операция, капитан восстанавливается, поэтому пропустит старт чемпионата. Врачи увеличивают срок восстановления, мы понимаем, что Дамир не будет готов к старту чемпионата и пропустит весь сентябрь», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

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