Защитник ЦСКА Замула высказался о предстоящем дебютном для него сезоне в КХЛ

Защитник ЦСКА Егор Замула рассказал о том, как для него проходит тренировочный процесс на предсезонке. В России Замула играл на молодёжном уровне в «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге», но всю взрослую профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах.

— Ты давно не играл в России. Сложно ли сейчас привыкать к тренировочному процессу по сравнению с Северной Америкой?

— Я ни разу не играл в КХЛ, поэтому и ребята, и тренерский штаб мне подсказывают, разбирают со мной все детали. С каждой тренировкой добавляю, чувствую себя лучше и физически, и ментально. Много чего нового, какие-то вещи давно не делал, а о каких-то и не знал.

— Следил ли ты за КХЛ, понимаешь, в какой хоккей здесь играют?

— Да, всё равно следил за определёнными командами, смотрел матчи плей-офф, финал Кубка Гагарина. В принципе, хоккей везде один и тот же, главное – играть правильно командой.

— В ЦСКА есть игроки из твоего родного Челябинска. Был с кем-то знаком до этого?

— Да, я играл вместе с Никитой Охотюком в школе «Трактора», знаком и с Никитой Нестеровым, и с Денисом Зерновым. В Америке играл вместе с Денисом Гурьяновым, Клима Костина тоже знаю. Когда я переходил сюда, уже знал половину команды, поэтому для меня было легче влиться в коллектив, — цитирует Замулу пресс-служба клуба.