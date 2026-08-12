Генменеджер «Авангарда» назвал игроков, которые ещё не участвуют в тренировках с командой

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин рассказал, какие игроки до сих пор не присоединились к команде.

«Потуральски прилетает в субботу в Питер, ему пришлось несколько дней назад менять паспорт, где уже была виза. У Ливо родились близнецы пару дней назад, четыре сына теперь у него. Он присоединится к команде в Петербурге 20-го числа.

У Пакетта идёт процесс реабилитации, в 20-х числах августа он получит окончательный допуск. Понимаем, что будет непростой старт, первый месяц пропускают Волков, Шарипзянов и Пакетт. Волкова и Пакетта ждём к концу сентября — началу октября», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.