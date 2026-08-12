15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» назвал игроков, которые ещё не участвуют в тренировках с командой

Генменеджер «Авангарда» назвал игроков, которые ещё не участвуют в тренировках с командой
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин рассказал, какие игроки до сих пор не присоединились к команде.

«Потуральски прилетает в субботу в Питер, ему пришлось несколько дней назад менять паспорт, где уже была виза. У Ливо родились близнецы пару дней назад, четыре сына теперь у него. Он присоединится к команде в Петербурге 20-го числа.

У Пакетта идёт процесс реабилитации, в 20-х числах августа он получит окончательный допуск. Понимаем, что будет непростой старт, первый месяц пропускают Волков, Шарипзянов и Пакетт. Волкова и Пакетта ждём к концу сентября — началу октября», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пропустит начало регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android