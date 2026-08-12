«Спартак» обменяет Ружичку в «Автомобилист», игрок подпишет однолетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружичкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит со словацким хоккеистом однолетний контракт. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

18 марта 2026 года «Спартак» принял решение о расторжении контракта с Ружичкой. Это решение было принято в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне-2025/2026 на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.