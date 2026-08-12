Инсайдер НХЛ назвал вероятного кандидата на должность генерального менеджера «Детройта»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что одним из кандидатов на должность генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» стал Джефф Гринберг.

Сейчас Гринберг занимает аналогичную должность в клубе МЛБ «Детройт Тайгерс». До этого работал помощником генерального менеджера «Чикаго Кабс».

У управленца уже есть опыт работы в НХЛ — в сезоне-2022/2023 Гринберг был ассистентом генерального менеджера «Чикаго Блэкхоукс». Отмечается, что он играл в хоккей во время учёбы в школе и университете Пенсильвании. «Ред Уингз» ищут нового управленца после перехода Стива Айзермана на должность советника генерального директора клуба.