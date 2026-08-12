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Инсайдер НХЛ назвал вероятного кандидата на должность генерального менеджера «Детройта»

Инсайдер НХЛ назвал вероятного кандидата на должность генерального менеджера «Детройта»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что одним из кандидатов на должность генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» стал Джефф Гринберг.

Сейчас Гринберг занимает аналогичную должность в клубе МЛБ «Детройт Тайгерс». До этого работал помощником генерального менеджера «Чикаго Кабс».

У управленца уже есть опыт работы в НХЛ — в сезоне-2022/2023 Гринберг был ассистентом генерального менеджера «Чикаго Блэкхоукс». Отмечается, что он играл в хоккей во время учёбы в школе и университете Пенсильвании. «Ред Уингз» ищут нового управленца после перехода Стива Айзермана на должность советника генерального директора клуба.

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