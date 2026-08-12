Сопин: «Авангард» в сезоне постарается исключить ночные перелёты

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин рассказал, как омский клуб планирует справляться с проблемой логистики в текущих условиях, когда аэропорты в России часто задерживают или переносят рейсы.

«Конечно, мы учитываем все нюансы с логистикой, понимаем, что могут быть проблемы. Постараемся исключить ночные перелёты, рассматриваем возможность альтернативной логистики, в том числе поезда и автобусы», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущем чемпиону ярославскому «Локомотиву» в семи матчах.