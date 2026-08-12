Генменеджер «Авангарда»: думаю, Серебряков отнесётся рационально к подписанию Просветова

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин высказался о вратарской бригаде команды, которую составляют голкиперы Никита Серебряков и Иван Просветов.

«Не повлияет ли негативно приход сильного бэкапа Просветова на Серебрякова? С Просветовым проговаривали всё при подписании контракта, и с Серебряковым тоже разговаривали. Здесь учитывается интерес организации, к Никите вопросов нет, один из сильнейших вратарей КХЛ, но мы должны делать поправку на обстоятельства, учитывать в голове возможные травмы и прочее. Посчитали, что должны иметь двух сильных вратарей. Думаю, Серебряков отнесётся рационально к этим всем моментам. Если у него будет больше времени на отдых, то ему это пойдёт только на пользу. Уже примерно понимают график игр вратарей, жду очень хорошую конкуренцию в сезоне», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.