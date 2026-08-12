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Генменеджер «Авангарда» Сопин высказался об отношении к «Локомотиву»

Генменеджер «Авангарда» Сопин высказался об отношении к «Локомотиву»
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин заявил, что хорошо относится к «Локомотиву», несмотря на болезненные поражения в плей-офф последних двух сезонов.

«Концовку прошлого сезона забыть не удалось. Очень хорошо отношусь к «Локомотиву», к организации, к руководителям, к ребятам. Это топовый клуб, здесь только спортивный соревновательный момент, обидно им проигрывать несколько раз подряд», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне омский клуб уступил ярославцам в серии полуфинала Кубка Гагарина в семи матчах. «Авангард» вёл в ходе серии со счётом 3-1 и 2:0 за 33 секунды до конца пятого матча.

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