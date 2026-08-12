Сопин: выход в финал станет шагом вперёд, но в «Авангарде» не рассматривают такую цель

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин заявил, что возможный выход в финал Кубка Гагарина не устроит организацию. В омском клубе намерены в следующем сезоне завоевать Кубок Гагарина.

«Конечно, перед «Авангардом» стоит только максимальная задача. Выход в финал уже будет шагом вперёд, но никто не рассматривает такую цель, всем нужен кубок», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне омский клуб уступил ярославцам в серии полуфинала Кубка Гагарина в семи матчах. «Авангард» вёл в ходе серии со счётом 3-1 и 2:0 за 33 секунды до конца пятого матча. В последний раз «Авангард» выходил в финал Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021, когда стал обладателем главного трофея КХЛ.