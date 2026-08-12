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Ги Буше — о ситуации с Шарипзяновым: не относимся к этому как к катастрофе

Ги Буше — о ситуации с Шарипзяновым: не относимся к этому как к катастрофе
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о том, что капитан команды Дамир Шарипзянов пропустит старт нового сезона КХЛ. Защитник восстанавливается от травмы, полученной в прошлом плей-офф.

«Сейчас мы ещё ждём инфу от врачей по поводу Шарипзянова, мы должны понимать всю ситуацию. Мы знаем, насколько он сильный и крепкий, играл в плей-офф с травмой. Понятно, что он выбыл на длительное время, это вопрос месяцев, а не недель. Понимаем, что будет отсутствовать долго. В этом нет ничего хорошего. Но мы не относимся к этому как к катастрофе. Для нас главное, кто с нами будет к концу сезона, и мы не будем просить кого-то стать вторым Шарипзяновым. Дамира никто не сможет заменить, при этом у каждого игрока есть свои сильные стороны. Наша задача как команды идти хорошо, чтобы Дамир не переживал и шёл на поправку», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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