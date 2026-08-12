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Каблуков: сборная России вернётся как злой медведь, но нам потребуется адаптация

Каблуков: сборная России вернётся как злой медведь, но нам потребуется адаптация
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Олимпийский чемпион Илья Каблуков прокомментировал очередной недопуск сборной России до чемпионата мира в 2027 году.

«Обидно, что нас не возвращают. Многие ребята находятся в своей лучшей форме, у кого-то уже время подходит по возрасту. Кто-то, к сожалению, не получит своего шанса сыграть на международных турнирах. Это большая проблема для хоккея. Конечно, сборная России вернётся как злой медведь, который готов обыгрывать всех. Но всё равно при этом будет этап адаптации. Всё-таки много времени прошло, не было спаррингов с другими командами. Хотя тренеры из других стран приезжают, работают в КХЛ. Я считаю, нам потребуется адаптация после возвращения.

Сейчас сложно оценить наш уровень. Потому что раньше проходили разные Евротуры, чемпионаты мира, Олимпийские игры, Кубки Вызова. Сейчас этого нет, и нам не с чем сравнить. Должны быть игры, какие-то новые тактические наработки. В сборных всегда много чего меняется: игроки, тренерский штаб, поэтому и стиль игры разный. Кто-то играл более оборонительно, а потом начинает больше делать акцент на атаку. В любом случае, как сказал выше, адаптация нам потребуется», — цитирует Каблукова AllHockey.ru.

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