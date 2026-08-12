«Амур» подписал контракт с защитником Вячеславом Войновым

Защитник Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков. В КХЛ играл за СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В 497 играх в КХЛ у него 69 заброшенных шайб и 178 результативных передач.

Войнов — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».