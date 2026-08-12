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В «Амуре» объяснили подписание контракта с 36-летним Войновым

В «Амуре» объяснили подписание контракта с 36-летним Войновым
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Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий прокомментировал подписание однолетнего контракта с защитником Вячеславом Войновым.

«Вячеслав в представлении не нуждается. Двусторонний защитник высочайшего уровня, который усилит нашу бригаду большинства. Его игровые и лидерские качества всем хорошо известны. Слава — это, прежде всего, победный опыт. Он выигрывал все крупные соревнования, в которых участвовал, побеждал на всех уровнях. Уверены, что он станет примером на льду и в раздевалке для наших молодых ребят», — цитирует Точицкого пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков.

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