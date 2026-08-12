«Шанхайские Драконы» подписали экс-защитника НХЛ Кейлена Эддисона

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Кейленом Эддисоном, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан сроком на один год.

В активе 26-летнего Эддисона более 150 матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Сан Хосе Шаркс», а прошлый сезон он провёл в АХЛ, где играл за «Ютику» и набрал 31 очко в 65 матчах — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Эддисон за свою карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги набрал 50 очков (шесть заброшенных шайб и 44 результативные передачи) в 152 матчах. В плей-офф на счету игрока обороны три матча и одна результативная передача.