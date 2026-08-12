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Стало известно, сколько Войнов может заработать за сезон в «Амуре»

Стало известно, сколько Войнов может заработать за сезон в «Амуре»
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Как стало известно «Чемпионату», защитник Вячеслав Войнов по новому однолетнему контракту с «Амуром» заработает 40 млн рублей в качестве базового оклада. Также в контракте предусмотрены бонусы в размере 5 млн рублей за 15 набранных очков в регулярном чемпионате. Итого за сезон в хабаровском клубе Войнов может заработать до 45 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков. В КХЛ играл за СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В 497 играх в КХЛ у него 69 заброшенных шайб и 178 результативных передач.

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