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Генменеджер «Шанхая» — о подписании Эддисона: добавит нашей защите глубины и мастерства

Генменеджер «Шанхая» — о подписании Эддисона: добавит нашей защите глубины и мастерства
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин высказался о подписании контракта с защитником Кейленом Эддисоном.

«Эддисон — мобильный атакующий защитник, который отлично работает с шайбой и обладает сильным первым пасом, что позволяет ему разгонять атаки. Особенно полезен при игре в большинстве, при розыгрыше с синей линии — он хорошо двигает шайбу и видит варианты продолжения комбинаций. Кроме того, за счёт своей скорости и понимания игры Кейлен умеет хорошо обороняться. Новичок добавит нашей защите глубины и мастерства», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.

В активе 26-летнего Эддисона более 150 матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Сан Хосе Шаркс» и 50 набранных очков — шесть заброшенных шайб и 44 результативные передачи.

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