Морозов высказался о возможности провести вынесенные матчи «Шанхайских Драконов» в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что точные даты проведения вынесенных матчей «Шанхайских Драконов» в Китае ещё не определены. В прошлом сезоне китайский клуб провёл два вынесенных матча в Шанхае.

«С того момента в клубе многое изменилось. У «драконов» новое руководство, перед которым стоит задача почти с нуля собрать команду. Вопрос о проведении матчей в Китае мы не снимаем с повестки, но точных дат нет. Календарь составлен так, что «Шанхайские Драконы» при желании и договорённостях смогут перенести свои домашние матчи в Китай. Лига уже обратилась в МИД этой страны с письмом, чтобы принимающая сторона оказала содействие в организации матчей КХЛ», — цитирует Морозова «РИА Новости».

В марте «Шанхайские Драконы» в рамках регулярного сезона-2025/2026 провели два вынесенных матча в Шанхае, сыграв с новосибирской «Сибирью» и казахстанским «Барысом».