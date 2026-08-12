«Мы эту лазейку уже закрываем». Президент КХЛ — о массовых переподписаниях контрактов

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига ограничивает возможность массового переподписания контрактов клубами КХЛ. Ярославский «Локомотив» до открытия рынка свободных агентов расторг контракты с 10 игроками, после чего подписал с ними новые соглашения, чтобы обойти новый пункт регламента, касающийся потолка зарплат. В апреле КХЛ приняла правки в регламент, согласно которым переподписание соглашений с понижением зарплаты по ходу сезона больше не может повлиять на свободное место под потолком зарплат, так как в платёжную ведомость клуба будут записываться зарплаты хоккеистов по изначальным контрактам.

«Мы эту лазейку уже закрываем, видя, что клубы начинают ей пользоваться неправильно. Лига вынесет на обсуждение среди руководителей клубов вопрос о бонусах за чемпионство. Посмотрим, как они на это отреагируют. Но такие массовые переподписания контрактов мы, конечно, будем регулировать.

По квалификационным предложениям в том году мы не нашли поддержку от клубов по данному вопросу. Лига уже усложнила работу клубным менеджерам потолком и полом зарплат. Ввести же ограничение по квалификационным предложениям — ещё больше усложнить жизнь руководителям, которые нередко многое вкладывают в одного игрока и рассчитывают на него. Мы понимаем позицию клубных менеджеров, они хотят сохранить у себя этого игрока и не допустить ситуации, когда его просто выкупит другой клуб. С другой стороны, мы понимаем и самого хоккеиста, который вправе выбирать себе клуб, где ему заплатят больше. В этом году мы снова обсудим этот вопрос», — цитирует Морозова «РИА Новости».