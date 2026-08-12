«Придём к тому, что всё будет открыто». Коньков — о потолке зарплат в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил эффективность «жёсткого» потолка зарплат в КХЛ.

«Всегда будут находиться какие-то бреши в системе, и в лиге прекрасно это понимают и отслеживают. И я думаю, что с каждым годом такие лазейки будут закрываться, чтобы была максимально прозрачная система подписания контрактов. Подобных моментов будет всё меньше и меньше. Мы придём к тому, что у нас всё будет открыто и понятно для всех», — цитирует Конькова «Советский спорт».

Потолок зарплат в КХЛ составляет 950 млн рублей на один клуб (действует с сезона-2026/2027, до этого лимит держался на отметке 900 млн). Также в лиге установлен минимальный размер зарплатной ведомости (пол зарплат) — 525 млн рублей.