Главный тренер «Торпедо»: доволен тем, что летом наша команда качественно усилилась

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о ходе предсезонной подготовки команды.

«Сейчас работаем над основными навыками. Всё банально. Возвращается техническая работа и параллельно идёт функциональная подготовка. Ребята знакомы с тем, что мы делаем. Большинство упражнений им знакомо, поэтому в общем и целом мне нравится, как проходит общекомандная работа. Так как на сборах присутствует 32 полевых хоккеиста и четыре вратаря, игроки разбиты на две группы, чтобы была хорошая плотность упражнений. Акцент делаем на качество, быстроту и интенсивность выполнения.

В товарищеском матче против московского «Динамо» хотим, чтобы у наших игроков просматривались те вещи, которые сейчас отрабатываем на сборах. Особенно важно, чтобы эти вещи были видны у новых хоккеистов. На сборах присутствуют игроки из «Дизеля» и нашей молодёжки. Для них это хороший опыт. Мы смотрим, кто потенциально может остаться, после сборов будем принимать решение. Нападающих будет максимум 15 человек.

Доволен тем, что летом наша команда качественно усилилась. Особенно это касается центральной оси. Сезон длинный, и если мы рассчитываем на что-то серьёзное, то большое количество центральных нападающих — это хорошо. Два наших новых легионера – ребята позитивные и здорово схватывают тот материал, который мы им предлагаем», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.