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Форвард «Амура» отдал Вячеславу Войнову свой игровой номер

Форвард «Амура» отдал Вячеславу Войнову свой игровой номер
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Нападающий «Амура» Константин Лукин отдал свой игровой номер 26 защитнику Вячеславу Войнову. В новом сезоне форвард будет выступать под номером 34. Ранее Войнов подписал с хабаровским клубом однолетнее соглашение.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник Войнов провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков.

В КХЛ играл за СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В 497 играх в КХЛ у него 69 заброшенных шайб и 178 результативных передач.

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