«Спартак» обменял права на Адама Ружичку в «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Спартак» оформил обмен с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. За права на нападающего Адама Ружичку в «Автомобилист» «Спартак» получает денежную компенсацию. Словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение с екатеринбургским клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне-2025/2026 на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.