Матч «Северстали» с московским «Динамо» в Череповце перенесён с 15 на 14 сентября

Матч «Северстали» с московским «Динамо» перенесён с 15 на 14 сентября, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Игра против череповчан, которая должна была состояться 15 сентября, перенесена на один день раньше и состоится 14 сентября. Смещение даты связано с логистикой передвижения московского «Динамо» перед полётом на Дальний Восток», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч — за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Предусмотрены три паузы: на Кубок Первого канала, на Новый год и на Неделю звёзд хоккея.