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Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Брюквин подписал контракт с АКМ

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Брюквин подписал контракт с АКМ
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Нападающий Владимир Брюквин пополнил состав АКМ, сообщает пресс-служба тульского клуба ВХЛ.

31-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Адмирал», где в 21 матче набрал 3 (1+2) очка. Всего же за свою карьеру в КХЛ Брюквин провёл 600 матчей и набрал 168 (95+73) очков.

Брюквин является обладателем Кубка Гагарина 2023 года в составе ЦСКА, а также вице-чемпионом мира — 2015 с молодёжной сборной России.

Напомним, первый матч нового сезона АКМ проведёт в Ханты-Мансийске с местной «Югрой» 6 сентября.

Ранее стало известно, что 31-летний защитник Юрий Паутов и бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Шикин пополнили состав АКМ.

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