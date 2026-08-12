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КХЛ представила время начала домашних встреч нового сезона для каждой из команд

КХЛ представила время начала домашних встреч нового сезона для каждой из команд
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Утверждено время начала домашних встреч для каждой из команд в сезоне-2026/2027 Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. 19-й сезон КХЛ стартует 5 сентября пятью матчами, первой из которых станет встреча между «Локомотивом» и «Трактором», которая начнётся в 13:00 мск в Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Время начала домашних встреч нового сезона для каждой из команд:

Фото: КХЛ

Отмечается, что указано местное время начала матчей.

Напомним, команды в новом сезоне проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027-го.

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