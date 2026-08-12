Защитник ХК «Динамо» назвал «ПСЖ» безусловным фаворитом Суперкубка УЕФА — 2026

Защитник московского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА — 2026, который состоится сегодня, 12 августа, и начнётся в 22:00 мск. Во встрече сыграют «ПСЖ» и «Астон Вилла».

— В матче за Суперкубок «ПСЖ» — всё-таки фаворит?

— Конечно, да. Думаю, «ПСЖ» — безусловно фаворит. Такие топ-матчи за трофей всегда интересны. Есть такой большой-большой ажиотаж, — сказал Хенкель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 встречах за минское «Динамо» и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Хенкеля две игры без результативных действий.

Полное интервью с новичком московского «Динамо» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.