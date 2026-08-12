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Защитник ХК «Динамо» назвал «ПСЖ» безусловным фаворитом Суперкубка УЕФА — 2026

Защитник ХК «Динамо» назвал «ПСЖ» безусловным фаворитом Суперкубка УЕФА — 2026
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Защитник московского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА — 2026, который состоится сегодня, 12 августа, и начнётся в 22:00 мск. Во встрече сыграют «ПСЖ» и «Астон Вилла».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В матче за Суперкубок «ПСЖ» — всё-таки фаворит?
— Конечно, да. Думаю, «ПСЖ» — безусловно фаворит. Такие топ-матчи за трофей всегда интересны. Есть такой большой-большой ажиотаж, — сказал Хенкель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 встречах за минское «Динамо» и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Хенкеля две игры без результативных действий.

Полное интервью с новичком московского «Динамо» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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