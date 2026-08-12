Хенкель — о Сафонове: большой-большой молодец. Приходил вторым и закрепился, получив шанс

Защитник московского «Динамо» Кристиан Хенкель высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— В «ПСЖ» сейчас переходит новый вратарь. Вдруг сместит Матвея Сафонова?

— Матвей — вообще большой-большой молодец, я считаю. Приходил вторым номером, потом, получив шанс, закрепился, поэтому молодчик, красавец. Желаю ему удачи и взять ещё трофеи, – сказал Хенкель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Напомним, Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Игра пройдёт в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» 12 августа.

Полное интервью с новичком московского «Динамо» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.