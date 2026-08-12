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Владимир Путин наградил президента ЦСКА Игоря Есмантовича орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил президента ЦСКА Игоря Есмантовича орденом Александра Невского
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента московского хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича, соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Есмантовича Игоря Вячеславовича — президента общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», город Москва», — говорится в документе.

Есмантовичу 60 лет, он занимает пост президента ЦСКА с 2017 года, ранее был генеральным директором армейцев. При нём клуб пять раз стал чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В период игровой карьеры он дважды становился бронзовым призёром чемпионатов СССР в составе московских «Крыльев Советов». Есмантовичу присвоено звание мастера спорта СССР международного класса.

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