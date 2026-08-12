Владимир Путин наградил президента ЦСКА Игоря Есмантовича орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента московского хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича, соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Есмантовича Игоря Вячеславовича — президента общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», город Москва», — говорится в документе.

Есмантовичу 60 лет, он занимает пост президента ЦСКА с 2017 года, ранее был генеральным директором армейцев. При нём клуб пять раз стал чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В период игровой карьеры он дважды становился бронзовым призёром чемпионатов СССР в составе московских «Крыльев Советов». Есмантовичу присвоено звание мастера спорта СССР международного класса.