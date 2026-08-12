«Нам будет очень его не хватать». Генменеджер «Флориды» — об уходе Бобровского из клуба

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал уход российского вратаря Сергея Бобровского из команды.

«Нам будет очень не хватать Боба. Он был важной частью нашей команды, сообщества, семьи. Однако думаю, что у этих двух парней [Маркстрёма и Шмида] есть и характер, и навыки, чтобы подтолкнуть нашу команду к достижению цели», — цитирует Зито сайт НХЛ.

Напомним, 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Последним клубом Бобровского была «Флорида», за которую он выступал с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).