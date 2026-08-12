15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев награждён орденом Александра Невского

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев награждён орденом Александра Невского
Комментарии

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента хоккейного клуба «Локомотив» Юрия Яковлева, соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Яковлева Юрия Николаевича — президента ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль», — сказано в документе.

В качестве президента клуба Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» в 1990 году. За это время ярославцы трижды (1997, 2002, 2003) становились чемпионами России, дважды серебряными призёрами первенств Суперлиги и Континентальной хоккейной лиги (2008, 2009) и шесть раз (1998, 1999, 2005, 2011, 2014 и 2017) бронзовыми призёрами российского чемпионата. На международном уровне клуб выигрывал серебряные медали Континентального кубка — 2003, бронзу Кубка Шпенглера — 2003, четвёртое место финального турнира Евролиги — 1997/1998. В 2002, 2003 и 2009 годах Яковлев был отмечен Призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Кроме того, Яковлев награждён орденом Почёта и знаком «За заслуги перед городом Ярославлем».

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» подписал контракт с защитником Степаном Фальковским на один год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android