Президент «Локомотива» Юрий Яковлев награждён орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента хоккейного клуба «Локомотив» Юрия Яковлева, соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Яковлева Юрия Николаевича — президента ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль», — сказано в документе.

В качестве президента клуба Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» в 1990 году. За это время ярославцы трижды (1997, 2002, 2003) становились чемпионами России, дважды серебряными призёрами первенств Суперлиги и Континентальной хоккейной лиги (2008, 2009) и шесть раз (1998, 1999, 2005, 2011, 2014 и 2017) бронзовыми призёрами российского чемпионата. На международном уровне клуб выигрывал серебряные медали Континентального кубка — 2003, бронзу Кубка Шпенглера — 2003, четвёртое место финального турнира Евролиги — 1997/1998. В 2002, 2003 и 2009 годах Яковлев был отмечен Призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Кроме того, Яковлев награждён орденом Почёта и знаком «За заслуги перед городом Ярославлем».