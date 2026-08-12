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Вячеслав Фетисов: хоккей — самая популярная и успешная игра в нашей стране

Вячеслав Фетисов: хоккей — самая популярная и успешная игра в нашей стране
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Депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал хоккей самым успешным и популярным видом спорта в России.

«Недавно на турнир Саши Овечкина приехала большая хоккейная семья, трибуны были заполнены. Удивительная атмосфера, которую нигде невозможно повторить. Хоккей — самая популярная и самая успешная игра в нашей стране. Благодарю судьбу и Всевышнего за то, что он даёт мне возможность до сих пор выходить на лёд», — приводит слова Вячеслава Фетисова Metaratings.

По данным аналитических и медиаисследований, до 43-50% россиян обращают внимание на хоккейный контент в интернете.

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