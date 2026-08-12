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«Всегда хочу работать, постоянно об этом говорю». Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ

«Всегда хочу работать, постоянно об этом говорю». Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ
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Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о возможном назначении главным тренером в клуб КХЛ.

«Возвращение в КХЛ в качестве тренера? В любом случае им работаю в сборной России и нашей академии. Конечно, всегда хочу работать, постоянно об этом говорю. В этом году 80 лет нашему хоккею, так что у сборной будет важнейший Кубок Первого канала. Что касается клубной карьеры, жду новых предложений, а там уже будет понятно», — приводит слова Ротенберга Sport24.

С апреля 2023 года Ротенберг является главным тренером команды «Россия 25». В 2025-м вошёл в состав Совета директоров московского «Динамо».

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