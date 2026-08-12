Рябыкин: если смотреть по именам, состав «Сибири» сильнее, чем у «Салавата Юлаева»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил летнюю трансферную кампанию «Сибири».

— Как в целом оцените летнюю селекцию «Сибири»?

— Кузнецов, Никулин, Коршков, Диц, Воробьёв, Попов – у Новосибирска этим летом непривычно много приобретений. Если смотреть по именам, сегодня состав «Сибири» сильнее, чем у бывшего клуба Кузнецова — у «Салавата».

Другое дело, что имена всё решают на бумаге, но не на льду. Понятно, что «Сибирь» пока позади большой пятёрки Востока – Омска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, но в борьбе середняков в конференции Новосибирск будет пытаться опередить «Салават», все возможности для этого есть.

Правда, с одной оговоркой. Игровой стиль Уфы понятен, он поставлен – быстрый выход в атаку, скорость и ещё раз скорость. А вот что за команда вокруг имен строится у Новосибирска – пока открытый вопрос. И от ответа зависит результат, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.