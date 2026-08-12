15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: как так, сезон в КХЛ ещё не начался, а у игроков уже травматизм

Черкас: как так, сезон в КХЛ ещё не начался, а у игроков уже травматизм
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о травматичности игроков перед стартом нового сезона КХЛ.

«Мне не совсем понятно, как так, сезон ещё не начался, а у игроков уже травматизм. Или игроки настолько безграмотно сами готовятся, что в преддверии чемпионата получают травмы. Может, в таком случае стоит поднять вопросы, чтобы хоккеисты готовились под руководством тренеров», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, ранее травму получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Также старт сезона пропустит капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который пропустит как минимум весь сентябрь.

Материалы по теме
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пропустит начало регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android