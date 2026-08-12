Черкас: как так, сезон в КХЛ ещё не начался, а у игроков уже травматизм

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о травматичности игроков перед стартом нового сезона КХЛ.

«Мне не совсем понятно, как так, сезон ещё не начался, а у игроков уже травматизм. Или игроки настолько безграмотно сами готовятся, что в преддверии чемпионата получают травмы. Может, в таком случае стоит поднять вопросы, чтобы хоккеисты готовились под руководством тренеров», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, ранее травму получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Также старт сезона пропустит капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который пропустит как минимум весь сентябрь.