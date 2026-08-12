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Главный тренер «Трактора» Гордон отреагировал на решение Кузнецова перейти в «Сибирь»

Главный тренер «Трактора» Гордон отреагировал на решение Кузнецова перейти в «Сибирь»
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Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова перейти в «Сибирь». Ранее обладатель Кубка Стэнли принял предложение новосибирского клуба, а не родного «Трактора».

— В «Тракторе» мог оказаться Евгений Кузнецов...
— Мы вместе с Алексеем Волковым и Иваном Савиным разговаривали насчёт Кузнецова. Но он принял решение играть за другую команду. Это всё, что я знаю.

— Вы бы сами хотели поработать с Кузнецовым?
— Да, он очень талантливый хоккеист и в своё время помог «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, — приводит слова Гордона «РБ Спорт».

Кузнецов подписал контракт с «Сибирью» на один сезон.

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