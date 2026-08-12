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Бывший тренер сборной России: удивлён переходу Войнова в «Амур»

Бывший тренер сборной России: удивлён переходу Войнова в «Амур»
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил подписание «Амуром» защитника Вячеслава Войнова.

«Немного, может быть, удивлён переходу Войнова в «Амур». Помню Вячеслава по совместной работе на Олимпиаде в Сочи, где он был в команде на ведущих ролях. Запомнился таким спокойным, уравновешенным, хладнокровным и надёжным защитником. Радует, что он в 36 лет принял решение продолжить карьеру, тем более на Дальнем Востоке.

Понятно, что где-то физически будет ему непросто, но раз он принял решение подписать контракт, значит, он уверен в своих силах. Думаю, он заберёт первое большинство и будет передавать свой большой победный опыт молодым ребятам, ведь команда у Хабаровска серьёзно обновилась», — цитирует Белова «Сила спорта».

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