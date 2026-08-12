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Черкас: на «Авангард» потеря Шарипзянова никак не повлияет

Черкас: на «Авангард» потеря Шарипзянова никак не повлияет
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался об отсутствии защитника Дамира Шарипзянова в составе «Авангарда» на старте сезона из-за травмы.

«На «Авангард» потеря Шарипзянова никак не повлияет, как и на все клубы на начальном этапе чемпионата. Да и «Авангард» достаточно сильная команда, так что потеря не скажется, а потом он вернётся и усилит их», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при показателе полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

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