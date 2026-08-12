Фирстов: в межсезонье был близок к переходу в «Локомотив», но это уже история

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов высказался о подготовке к новому сезону КХЛ.

«Сейчас нахожусь в процессе ожидания сезона. Непростой тренировочный процесс, это немного муторно, но без этого никуда. Летом готовится запас на весь сезон. Не терпится уже выйти на лёд с логотипом «Торпедо» на груди, забивать голы, отдавать передачи и выигрывать игры.

В межсезонье был момент, когда был близок к переходу в «Локомотив». В тот момент ничего не чувствовал, был в ожидании. Было тяжеловато, но это нормальная часть большого спорта. Считаю, если игроком интересуются, это хорошо. Тем более это был родной клуб. Но это уже история. Всё что ни делается, всё к лучшему. У меня изначально было квалификационное предложение от «Торпедо». И тренерский штаб, и руководство нижегородского клуба хорошо поступили по отношению ко мне, со всем уважением и пониманием. Как только сорвался переход, я сразу же созвонился с Евгением Евгеньевичем Забугой, всё обговорили, всё обсудили и подписали контракт. Всё произошло за один день.

Очень рад продолжать играть за «Торпедо» и снова биться за этот клуб и за Нижний Новгород. Программу на лето по подготовке выдают в каждом клубе. Но многие готовятся со своими личными тренерами. Я всегда готовлюсь с одним и тем же тренером. Помимо программы, клубы скидывают тесты. Я знал, какие тесты будут в «Торпедо», поэтому после подписания контракта у меня было три-четыре недели на подготовку. По сравнению с подготовкой к прошлому сезону, у нас добавилось интенсивности. Сборы не длинные, надо успеть всё отработать. Иногда даже нет времени воды попить. Сейчас тяжело, тем легче будет в играх», — цитирует Фирстова сайт КХЛ.