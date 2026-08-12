Дементьев: генменеджер «Амура» проделывает огромную работу

Агент Алексей Дементьев оценил трансферную кампанию «Амура», а также высказался о подписании хабаровчанами защитника Вячеслава Войнова.

«На мой взгляд, одна из самых активных команд этого межсезонья по поводу обменов, привлечения игроков и вообще действий с составом — это, конечно, хабаровский «Амур». Генеральный менеджер Никита Точицкий проделывает огромную работу. Видно, что он очень хорошо знает рынок, имеет и обладает возможностями договариваться по решению практически всех вопросов — от покупки до обменов и аренды игроков. Это очень важные качества и достаточно перспективные на будущее. Поэтому за игрой и результатами команды из Хабаровска будет очень интересно наблюдать.

Войнов? Вообще большая проблема не только в России, но и в целом в мире проблема с защитниками, которые имеют опыт, стабильны, могут показать надёжную игру. В «Амуре» растёт достаточно большая плеяда молодых, местных, хороших защитников, которым нужен ориентир как в раздевалке, так и на льду. Поэтому думаю, что в данном случае с подписанием Войнова клуб преследует несколько целей: обучение и стандарты поведения вне льда», — цитирует Дементьева «Сила спорта».